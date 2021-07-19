Омской школьнице, которая чуть не утонула в выгребной яме, заплатят 25 тысяч

Прокуратуре пришлось обращаться в суд, чтобы добиться от чиновников возмещения морального ущерба. Фото: Артем КИЛЬКИН

Настоящая трагедия чуть не произошла в деревне Тайчи Тевризского района Омской области этой весной. 8 апреля там чуть не утонула в выгребной яме местная третьеклассница. О том, что опасная яма, заполненная водой находится на месте старого сельского клуба знали все местные и летом благополучное ее обходили, а вот зимой все заметало снегом и понять, где именно она находится было невозможно. Вот поэтому дети и не заметили ее под подтаявшим снегом. Девочка провалилась и захлебнулась бы, если бы рядом не оказалось ее одноклассника. 8-летний мальчик вытащил подругу самостоятельно, бежать за взрослыми уже не оставалось времени.

После этого инцидента прокуратура начала проверку и установила, что яму после ликвидации клуба должны были засыпать местные власти, но не сделали этого. Как сообщили в пресс-службе ведомства главе Иваново-Мысского сельского поселения, к которому относится деревня Тайчи, вынесли представление по которому яму засыпали. Также администрация выплатила семье девочки 25 тысяч рублей в счет моральной компенсации за причиненный ущерб. Такое решение принял суд, после обращения туда прокуратуры.