Омский третьеклассник спас девочку из выгребной ямы

Трагедия чуть не произошла в деревне Тайчи Тевризского района. Там местные дети играли на улице, когда третьеклассница провалилась в выгребную яму, оставшуюся на месте старого общественного туалета. Будку растащили на доски, а глубокая яма, заполненная фекалиями и талой водой, осталась на месте. Именно в нее и угодила 9-летняя девочка. Выбраться самостоятельно у нее не получилось, не хватало даже сил, чтобы удержаться на поверхности, ребенок начал тонуть.

К счастью, рядом оказался ее одноклассник и сосед Станислав Ниязов. Он попытался позвать на помощь, но никто не услышал, а оставить тонувшую подругу он не мог. Мальчик зацепился ногой за оказавшееся рядом бревно и стал тащить девочку на берег. Детям удалось выбраться.

- Я, говорит, на нее смотрю, а она на меня глядит такими глазами… умоляет. Хочет что-то сказать, кричать… но просто булькает. Пузырьки изо рта идут, - передала слова Стаса 12 каналу его мама.

Оба ребенка не получили никаких физических травм, но остались в шоке после произошедшего. Пока опасная яма, из которой и взрослый сам не выберется, осталась на прежнем месте. Под снегом зимой ее не видно вовсе и очень плохо в пожухлой траве весной. Но в местной администрации заверили, что в ближайшие дни ее осушат.

Со своей стороны проверку по факту инцидента со школьниками проведет и следственный комитет.

- В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося, а также приняты меры по обеспечению безопасности детей и предупреждению несчастных случаев. Бездействию чиновников будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следкома.