В Омске прошел митинг антипривочников

На акцию собралось около сотни человек. Фото: ВКонтакте

Несколько десятков омичей собрались сегодня на акцию против указа Роспотребнадзора. Напомним, что в июле ведомство ввело обязательную вакцинацию в регионе для 50 категорий граждан. До 26 августа они обязаны поставить оба компонента "Спутник V". Сейчас из-за наплыва пациентов, которым необходимо привиться, в омских поликлиниках наблюдаются очереди.

Недовольные необходимостью вакцинироваться омичи собрались недалеко от парка имени 30 Лет ВЛКСМ. Об этом сообщает Город55. Всего на мероприятии было около сотни горожан. По сообщениям очевидцев, на импровизированном митинге присутствовали и представители некоторых политических партий. Судя по всему, накануне выборов они пытаются сыграть в том числе и на теме обязательной вакцинации.

В конечном итоге несанкционированную акцию разогнали сотрудники полиции.