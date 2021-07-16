Привито уже больше 300 тысяч омичей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Уже больше 300 тысяч омичей вакцинировались от коронавируса. В день в регионе, по данным регионального минздрава, прививают 10-11 тысяч жителей. Эксперты рассказали нюансы получения электронного сертификата с QR-кодом на Госулсугах.

Как рассказал первый замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Андрей Ключенко, записаться на вакцинацию можно через регистратуру омичи могут обратиться в регистратуру поликлиники или воспользоваться сайтом Госуслуг. Если записываться онлайн, то система автоматически предложит поликлинику, к которой прикреплен человек, и изменить ее не получится, выбирать можно будет только время и дату. А вот при записи через регистратуру можно получить прививку в любой поликлинике, в которую вы обратитесь.

По итогам второй прививки в аккаунт на Госуслугах придет электронный сертификат. Однако в том случае, если вы через приложение записывали другого человека, этого не произойдет. Он именной и высылать его другому человеку не могут. Также не получится автоматически получить QR-код, если вы зарегистрировались на Госуслугах после прививки. В этом случае нужно обратиться в поликлинику и попросить внести данные о вакцинации в систему повторно.

Медики объяснили омичам, почему бесполезно покупать поддельные сертификаты о вакцинации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывали случаи, когда на подтвержденную учетную запись сертификат о вакцинации не приходил. В этом случае следует воспользоваться формой обратной связи на сайте. Она так и называется «Я вакцинировался, но не получил сертификат на Госуслугах». Там нужно повторно заполнить данные своих документов. Обращение дойдет до прививочного пункта, где была сделана прививка, и медики проверят, где данные потерялись.

Однако находятся и те, кто пытается приобрести поддельный сертификат. Мошенников на этом рынке достаточно. Медики говорят: покупка подделки не имеет смысла. К тому же за это предусмотрена уголовная ответственность.

- Если вы приобретете такой поддельный сертификат и предъявите его при проверке, то система просто не найдет его в реестре и не подтвердит вашу вакцинацию, - отметил директор БУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр» Дмитрий Щеглаков. - Получается, вы просто заплатите за бесполезную бумажку, а потом еще и получите штраф. Поддельные сертификаты просто бесполезны.