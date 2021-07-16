Из мэрии Омска продолжают увольняться чиновники: В отставку подал глава депэкономики

Денис Гребенюк проработал 11 месяцев и даже не успел избавиться от приставки «и.о.» к должности. Фото: мэрия Омска

Стало известно об отставке еще одного чиновника горадминистрации - 41-летнего директора депэкономики Дениса Гребенюка. Об этом сообщает «СуперОмск».

Примечательно, что чиновник проработал на посту менее года даже не успел избавиться от приставки «и.о.» перед своей должностью. Напомним, он занял ее в августе прошлого года. Еще ранее, после ухода в 2019 году Ольги Парфеновой, функции главы департамента экономики выполнял Михаил Щелконогов. Вероятно, теперь он снова будет назначен руководителем.

«Коммерческие вести» со ссылкой на департамент информационной политики мэрии уточняют, что Денис Гребенюк написал заявление по собственному желанию и будет работать до конца следующей недели.

Добавим, это уже далеко не первая отставка в мэрии за последнее время. Накануне стало известно об увольнении замглавы Ленинского округа Михаила Вида, занимавшего пост всего два месяца. Также уволилась и Юлия Ильчук, отвечавшая за благоустройство общественных пространств в Омске. Она проработала 11 месяцев.