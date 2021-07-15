Чиновник омской мэрии Михаил Вид уволился, проработав всего два месяца

Михаил Вид даже участвовал в конкурсе, чтобы продвинуться дальше по службе. Но, получив должность, вскоре от нее отказался. Фото: скриншот видео (мэрия Омска)

К структуре омской мэрии произошла еще одна отставка. Уволился замглавы Ленинского округа Михаил Вид. Примечательно, что на этой должности он проработал всего два месяца, сообщает «СуперОмск». По информации издания, чиновник переезжает в другой город.

Добавим, его назначили на это место в мае, после того как 37-летний Вид вышел в финал конкурса на кадровый резерв Омска. В своей презентации он рассказывал, что большую часть своей жизни он проработал в органах муниципальной и государственной власти.

- В работе всегда придерживаюсь системного подходя. Во всем должен быть порядок, - заявлял тогда Михаил Владимирович. - Не люблю, когда я чего-то недопонимаю. Во всех вопросах стараюсь разобраться до конца.

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До назначения на должность заместителя главы Ленинского района он 14 лет работал в системе ЖКХ.