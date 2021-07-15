Нехватка контейнеров - причина беспорядка на площадке

Пресс-служба ООО «Магнит»

Мусор с городских площадок вывозится ежедневно, отдельные точки зачищаются дважды в день и очень хотелось бы сказать, что обращений граждан из-за переполнения нет совсем, однако, к сожалению, это не так.

«Несмотря на ежедневный труд коммунальщиков, в городе все же остаются санитарные установки, на которых при ежедневном вывозе, мусор вываливается из контейнеров», - рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Почему так происходит? Почему в ситуации, когда региональный оператор выполнил свои обязанности на 100 процентов, контейнерная площадка к вечеру оказывается завалена мусором? Причины этому две.

Первая – на контейнерную площадку незаконно сбрасывают отходы юридические лица – предприниматели и организации, не заключившие договор на вывоз отходов с региональным оператором. Такие юрлица используют контейнерные площадки частного сектора для того, чтобы избавиться от мусора, который образуется в процессе коммерческой деятельности. В случаях, когда ИП расположено в многоквартирном доме, такие предприниматели выбрасывают свой мусор на общедомовую площадку. Кстати, когда вместе с жильцами санитарной установкой пользуются юрлица это всегда видно. В таких случаях в баках и рядом с ними валяется различный упаковочный материал, коробки, ящики, а иногда и просроченные продукты.

У владельца контейнерной площадки – УК, ТСЖ, либо администрации округа выход в таких случаях один – зафиксировать незаконный сброс мусора и через суд остановить безобразие.

Вторая причина переполнения контейнеров – это их нехватка. Попросту говоря, количество баков рассчитано на меньшее число потребителей. Пример – контейнерная площадка на Герцена/14 Северная, это санитарная установка на два контейнера, один из них бесследно исчез более трех месяцев назад и с тех пор на этом месте возникало регулярное переполнение. Все просто одного бака мало. Оператор по вывозу мусора с УДХБ выработали решение – чтобы не допустить критической ситуации регоператор идет на то, чтобы вывозить отходы с этой санитарной установки два раза в сутки, хотя не обязан этого делать. А в июле на УДХБ установит второй контейнер.

Нередки подобные ситуации и в секторе многоквартирной застройки, когда пять или шесть девятиэтажек выбрасывают мусор на одну контейнерную площадку с ьремя баками. И тут позаботиться о достаточном количестве емкостей нужно УК или ТСЖ, потому что одно из важных условий для поддержания чистоты и санитарной безопасности жителей является правильный расчет необходимого количества контейнеров для жилых домов. По закону этим обязан заниматься собственник контейнерной площадки. Согласно санитарным нормам для определения количества контейнеров исходить нужно из числа граждан, пользующихся емкостями для ТКО, нормами накопления отходов и сроками их хранения.

Суммарный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования и с учетом того, что в холодное время года вывоз отходов производится один раз в трое суток. При правильном расчете количества контейнеров для накопления ТКО, контейнерная площадка будет всегда чистой.