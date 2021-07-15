«Тема рассматривалась еще до обращения к Меркель»: В омском минстрое пообещали оперативно сделать дорогу в деревне Верхний Карбуш

Та самая дорога в Верхнем Карбуше.

В областном минстрое прокомментировали ситуацию с разбитой дорогой в деревне Верхний Карбуш. Спойлер – проезжую часть пообещали привести в порядок безотлагательно.

– Тема ремонта улицы в Верхнем Карбуше рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель, – заявил глава областного минстроя Антон Заев. – Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения. Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчеты и смету. Это позволит им подать в этом году заявку на конкурсный отбор для предоставления бюджетной субсидии на производство необходимого объема дорожных работ в 2022 году.

Напомним, жители деревни, расположенной всего в 35 км от Омска, несколько лет не могли добиться строительства нормальной дороги по улице Карбышева. Наконец, вспомнили, что многие из них – переселенцы из Германии – и решили обратиться за помощью на историческую родину. Они отправили письмо и видеообращение канцлеру Ангеле Меркель. От нее прислали ответ с вежливым отказом.

Сегодня на это отреагировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он назвал негодование сельчан вполне обоснованным и пожурил местных чиновников за халатность.