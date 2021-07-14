Минстрой не нашел нарушении при строительстве церкви в сквере Молодоженов

Никак не улягутся страсти вокруг строительства нового храма в Нефтяниках. Его уже начали возводить, огородили площадку и приступили к заливке фундамента. Но активисты не оставляют надежд отстоять часть сквера, даже если по документам эта земля не к нему не относится.

Активисты из группы «Зеленый дом» несколько раз обращались в минстрой с просьбой проверить законность выдачи разрешения на строительство. Сейчас им пришел ответ о том, что никаких нарушений в выдаче документов нет.

- Разрешение на строительство церкви по улице 22 Апреля в Советском округе выдано в соответствии с нормами. Оповещение участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования осуществлены должным образом. В процессе проведения публичных слушаний замечаний и возражений не поступило, - ответили активистам в минстрое.

Правда, все же отметили, что иные нарушения есть, но они незначительные. По фактам нарушений администрации вынесены представления об их устранении.