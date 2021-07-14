Минстрой: нарушений при строительстве храма в сквере Молодоженов не обнаружено

Место для строительства храма уже подготовили и огородили. Фото: Станислав МУХИН

Активисты все еще надеялись отстоять землю под новым храмом на в сквере Молодоженов в Нефтяниках. Даже несмотря на то, что подрядчик уже приступил к работам, активисты из организации "Зеленый дом" направили запрос в минстрой с просьбой проверить законность выдачи разрешения на строительство.

История противостояния омичей и застройщиков началась еще в прошлом году. Люди возмутились, узнав внезапно что в сквере Молодоженов омская епархия просит снести около 30 деревьев для строительства храма. Никто из местных жителей даже не слышал о таких планах, поэтому люди заволновались. Тогда мэрия ответила, что участок технически не относится к территории сквера, но местные все равно уже давно привыкли считать их единым целым. Из-за общественного возмущение комиссия по сносу обрезке и восстановлению зеленых насаждений выдала разрешение на снос только 7 деревьев.

Представители епархии в разговоре с "Комсомолкой" отметили, что все сделали по закону и никаких нарушений нет. Оказалось, что их действительно не нашли. Активисты организации "Зеленый дом" получили ответ от министерства строительства, где подтвердили, что все было сделано в рамках закона.

Активисты получили официальный ответ о проведении проверки документов. Фото: Омская экологическая организация Зеленый дом

- Разрешение на строительство церкви по улице 22 Апреля в Советском округе выдано в соответствии с нормами. Оповещение участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования осуществлены должным образом. В процессе проведения публичных слушаний замечаний и возражений не поступило, - говорится в документе.

Забор появился в сквере неделю назад. Фото: Станислав МУХИН

Но в ведомстве упомянули о других мелких нарушениях, которые обнаружили при проверке, которая проходила с 28 апреля по 28 мая. По фактам нарушений администрации вынесены представления об их устранении.

Строители планируют успеть все до зимы. Фото: Станислав МУХИН

Сейчас в парке работы по строительству идут полным ходом. Участок окончательно загородили забором, хотя там долгое время просто стояли столбы. Подрядчики начали подготавливать место для фундамента. Закончить работы планируют уже в этом году к зиме, поэтому, если все пойдет по плану, ждать новую церковь придется недолго.

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