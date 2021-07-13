Первых посетителей гостиница примет уже осенью следующего года Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омский губернатор побывал на строительной площадке четырехзвездочного отеля международной сети Hilton. Первых посетителей она примет уже осенью следующего года - среди них будут и участники молодежного чемпионата мира по хоккею, который примет Омск. В гостиницу уже объявлен набор персонала. Численность персонала отеля составит порядка ста человек. Гостям будут предложены номера и сервис мирового уровня.

Как сообщает пресс-служба омского правительства, две гостиницы категории «четыре звезды» планируются ввести в Омске с апреля по ноябрь 2022 года. Коробку гостиничного комплекса на ул. Щербанёва должны собрать до конца лета и перейти к фасаду и внутренним работам, а принять первых гостей планируется осенью следующего года. Во время осмотра строительной площадки глава региона поинтересовался, нужна ли помощь региональный властей для ускорения процесса.

Омский губернатор побывал на стройплощадке четырехзвездочного отеля Hilton Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Если все будут выдерживать подписанные договоры, всё будет в порядке, - отметил Илья Фридман. - Уже сейчас занимаемся комплектацией штата, тренировками у себя обслуживающего персонала. Готовимся, чтобы через год с небольшим запускать хилтоновский ресторан. Отправляем людей учиться. Конец третьего квартала следующего года - запуск.

Александр Бурков подчеркнул, что это знаковый инвестиционный проект.

- Сегодня мы определяли сроки реализации данного инвестиционного проекта. Это - знаковый объект, потому что наличие гостиниц категории «4 звёзды» - одно из условий проведения Чемпионата мира по хоккею среди молодёжных команд. Мы должны иметь места для размещения гостей, судейского состава именно такого уровня, - подчеркнул губернатор Александр Бурков. - О необходимости реализации таких проектов мы говорили с инвесторами. Одна из таких компаний – «Топ Лайн» – наши местные инвесторы, которые пошли навстречу региону и строят сегодня гостиницу, которая будет, считаю, одной из лучших.

По словам губернатора, международные мероприятия, которые принимает город, повышают его инвестиционную привлекательность. Поэтому важно, развивать узнаваемость Омска.

- Международные мероприятия, как чемпионат мира по хоккею или авторалли «Шёлковый путь», - это те события, которые с одной стороны популяризируют определённые виды спорта, а с другой – привлекают будущих инвесторов, знакомят другие страны мира с тем, что есть такой город Омск, Омская область, что сюда можно приходить, работать, заниматься бизнесом, можно жить. Это – ключевая составляющая. У большинства иностранцев, когда ехали к нам на авторалли, было представление, что Омск – это белый снег, вечный холод и медведи, - считает губернатор.

Помимо отеля в Омске ведется строительство и одного из важнейших спортивных объектов - "Арена Омск". Правительство региона пристально следит за ходом работ.

- Возведение комплекса планируется завершить в сентябре следующего года. Сезон 2022-2023 годов «Авангард» проведет уже на домашнем льду, - сказал Александр Бурков.