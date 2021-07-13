Стали известны подробности гибели бывшего кандидата в мэры Омска Сергея Маевского

Сергей Маевский не дожил всего несколько месяцев до 55-летия. Фото: Одноклассники

Сегодня, 10 июля стало известно о смерти Сергея Маевского. Жителям города он больше известен как бывший кандидат в мэры Омска.

Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», Сергей Васильевич на выходные уехал за город. Несчастный случай произошел на охотничьей базе в Крутинском районе. Она расположена в районе 417-го км трассы Омск-Тюмень, недалеко от озер Ик, Тенис и Салтаим. По предварительной информации, Маевский разбился, упав с высоты – выпав со второго этажа здания.

Прощание с Сергеем Маевским состоится 14 июля 2021 года с 13.00 до 15.00 в Воскресенском военном соборе по адресу: ул. Партизанская, 16.

Напомним, он претендовал на пост в 2017 год и был соперником Фадиной. Но избирательная комиссия горсовета в итоге проголосовала за Оксану Николаевну. Сергей Маевский в последнее время работал директором АНГО «Регионгеология».