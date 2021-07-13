Экс-кандидат на пост мэра Омска Сергей Маевский скончался в результате несчастного случая

Сергея Маевского не стало 10 июля. Фото: Одноклассники

Всего несколько месяцев не дожил до 55-летнего юбилея Сергей Маевский, в 2017 году претендовавший на пост мэра Омска. Сообщается, что 10 июля он трагически погиб в результате несчастного случая.

– Сергей Васильевич навсегда останется в нашей памяти любимым сыном, заботливым супругом, любящим отцом, верным другом и талантливым руководителем, – написали на его странице в «Одноклассниках» близкие погибшего. – Прощание состоится 14 июля 2021 года с 13.00 до 15.00 в Воскресенском военном соборе по адресу: ул. Партизанская, 16.

Сергей Васильевич родился 28 сентября 1966 года. В 1987 году окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе. С 1987-го по 1992 год проходил службу в Закавказском военном округе. В 1999 году перешел на работу в ОАО «Омскгоргаз» заместителем директора. С 2002 года по февраль 2011 года – директор Омского филиала ФГУП «СГ-Транс». С 8 декабря 2012 года по 30 июня 2015 года – член совета директоров ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» в городе Мурманск (с 25 декабря 2012 года – председатель совета директоров). С 1 октября 2015 года – управляющий директор ОАО «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (АМИГЭ, Мурманск). С 2018 года Член Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорогии и мониторингу окружающей среды. С 2016 года директор АНГО «Регионгеология».