На данный момент привились уже почти 300 тысяч омичей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После введения обязательной вакцинации в регионе для 50 категорий жителей самый частый вопрос - как получить медицинский отвод от прививки. В омском минздраве рассказали подробности. Решение принимает специальная врачебная комиссия.

- Для получения медицинского заключения о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса необходимо обратится к лечащему врачу. Решение о наличии противопоказаний к проведению вакцинации принимает врачебная комиссия. Список противопоказаний к вакцинации строго определен и указан в инструкции к вакцине, а также закреплен в нормативных документах минздрава России. В прививочном кабинете никаких заключений о наличии противопоказаний не выписывают, - пояснили в ведомстве.

При этом в минздраве пояснили, что беременность исключена из противопоказаний. Окончательное решение о назначении вакцинации или отводе принимает врач акушер-гинеколог, у которого наблюдается будущая мама.

- Беременность исключена из списка противопоказаний к вакцинации, получены убедительные доказательства в пользу вакцинации беременных особенно из групп высокого риска: с хроническими заболеваниями лёгких, бронхиальной астмой и других, - уточнили в минздраве.