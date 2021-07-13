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Общество13 июля 2021 8:29

В омском минздраве рассказали, кто и как может получить медотвод от вакцинации

Решение принимает специальная комиссия
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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На данный момент привились уже почти 300 тысяч омичей.

На данный момент привились уже почти 300 тысяч омичей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После введения обязательной вакцинации в регионе для 50 категорий жителей самый частый вопрос - как получить медицинский отвод от прививки. В омском минздраве рассказали подробности. Решение принимает специальная врачебная комиссия.

- Для получения медицинского заключения о наличии противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса необходимо обратится к лечащему врачу. Решение о наличии противопоказаний к проведению вакцинации принимает врачебная комиссия. Список противопоказаний к вакцинации строго определен и указан в инструкции к вакцине, а также закреплен в нормативных документах минздрава России. В прививочном кабинете никаких заключений о наличии противопоказаний не выписывают, - пояснили в ведомстве.

При этом в минздраве пояснили, что беременность исключена из противопоказаний. Окончательное решение о назначении вакцинации или отводе принимает врач акушер-гинеколог, у которого наблюдается будущая мама.

- Беременность исключена из списка противопоказаний к вакцинации, получены убедительные доказательства в пользу вакцинации беременных особенно из групп высокого риска: с хроническими заболеваниями лёгких, бронхиальной астмой и других, - уточнили в минздраве.