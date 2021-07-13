Главный эпидемиолог Омска назвал, какой процент людей заражается ковидом даже после вакцины

От ковида привились уже 240 тысяч омичей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Главный эпидемиолог Омской области Владимир Стасенко ответил на главные вопросы о вакцинации. Развеял медик и миф о том, что вакцинация - абсолютная защита от болезни. Меры предосторожности все равно нужно соблюдать. Стасенко назвал процент омичей, которые может заразиться даже после прививки.

- Если у привитого был был незащищенный контакт с больным человеком, он может заразиться. Это может произойти, если зараженный и вакцинированный взаимодействовали длительное время без средств защиты, - сказал Владимир Стасенко. - Максимальная защищенность организма достигается спустя 42 дня после первой прививки «Спутника». Если в течение этих 42 дней происходит контакт с больным, есть риск заразиться. Вообще после вакцинации только 92% людей могут спать спокойно, остальным 8 % нужно беспокоиться.

По мнению главного эпидемиолог Омской области, после 42 дня привитые сибиряки могут не носить маски.