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Общество12 июля 2021 13:05

После обращения омичей к Путину завели уголовное дело из-за старых свалок

Предприятие, которому принадлежат полигоны, не рекультивировало их, а Роспотребнадзор закрывал на это глаза
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Никаких работ по предписаниям Роспотребнадзора на полигонах их владелец не проводил.

Никаких работ по предписаниям Роспотребнадзора на полигонах их владелец не проводил.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Омичи коллективно обратились на прямую линию к президенту из-за вопросов экологии. В городе часто жалуются на выбросы от промышленных предприятий, а также старые свалки промышленных отходов, за которыми никто не следит. В своем вопросе к президенту омский блогер и экоактивист Орис Брут упоминал и о необходимости рекультивации свалок.

В Омске Следственный комитет на основании обращения граждан, а также материалов проверки прокуратуры возбудил уголовные дела на должностных лиц ОАО «Омский каучук» за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и на сотрудников омского Роспотребнадзора за халатность.

По данным следствия, еще в 2017 году Роспотребнадзор провел проверку и вынес руководству ОАО «Омский каучук» предписание о рекультивации полигона твердых и жидких отходов на территории Советского округа, но все это время руководство компании игнорировало предписания прокуратуры и никаких мер по рекультивации не принимало. В Роспотребнадзоре знали о невыполнении предписаний, но никаких мер не предпринимали. По некоторым данным, на полигоне находится более 14 тонн опасных отходов за которыми не осуществляют должного контроля.

- В настоящее время по уголовным делам проводятся выемки документы, допросы, обыски, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и виновных лиц, - отметили в пресс-службе Следственного комитета.