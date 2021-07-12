«Была лишь пивнуха и «Магнит»: Блогер из Владивостока приехала в Омск и разочаровалась

Блогер прогулялась по недавно отремонтированной набережной Оми и не впечатлилась. Фото: instagram.com/ira.shape

В Омск приехала блогер с именем, созвучным всемирно известной фотомодели. Правда, в отличие от Ирины Шейк Ирина Шейп ходит не по миланским подиумам, а по улицам российских городов. И рассказывает об этом своим подписчикам в Instagram, которых у девушки 40 тысяч.

На днях уроженка Владивостока побывала в нашем городе и не впечатлилась им.

– В Омск мы приехали к семи часам вечера, но заселение в квартиру затянулось надолго, и в девять вечера мы голодные, уставшие, разместившиеся в центре города не смогли найти кафе в нашем большом жилом комплексе. Там была лишь пивнуха и «Магнит», – пишет Ирина. – Все заведения в Омске сосредоточены на центральной улице – Ленина. Часть этой улицы является визитной карточкой города и называется Любинский проспект. Именно его я показываю на видео в посте. Любинский проспект красивый, чистый, интересно оформленный, но пройти его можно за 10 минут, маловато. Поэтому после проспекта я отправилась посмотреть набережную реки Омь, которая не впечатлила, и также заняла примерно 10 минут на прогулку. В общем, часа вам хватит чтобы покушать и насладится красивыми видами центральной части Омска. А вот в периферии города смотреть, к сожалению, не на что, хотя в Омске живет более миллиона человек, это девятый по численности населения город России. Но я не теряла надежду увидеть что-то запоминающееся в крупном городе и нагуглила организованное Проектом М арт пространство в недостроенной станции метро, которое открылось в 2020 году. Над входом висит табличка «теперь здесь искусство», спускаюсь вниз, а искусства нет, всё, прикрыли лавочку. Видимо городу не нужно оно... Последнее фото от туда, и обязательно посмотрите мои истории с подробным рассказом и искренним разочарованием.

В комментариях под постом мнения разделились: одни пишут – все так и есть, другие упрекают блогера, что она не дала себе труда ознакомиться с историей города и пройтись хоть немного дальше улицы Ленина.

– Ирина, так вы совсем не видели город Омск! 7 фотографий с Любинского проспекта и такие выводы обо всем городе??? – недоумевает один из комментаторов Любовь Ищенко. – Нет уж, увольте... Парки, скверы, соборы, театры, музеи, филармония, историческая часть города, Тарские ворота... Где это все? А парк Победы (уникальное место), а Птичья гавань (один из двух водных природных парков в мире (второй в Нью-Йорке). И все это находится в центре (+-15 минут). Далеко ходить не надо. Набережная Омки? Хм... Зачем? Главная река города – Иртыш. Вот там нужно фотографироваться, там у омичей главная набережная. Что касается арт-выставки в первой построенной станции «неслучившегося» омского метрополитена: почему вы сделали вывод, что современное искусство не нужно городу? Откуда вы это взяли и зачем свое субъективное мнение преподносите, как данность, как факт? Выставка только готовилась к открытию и буквально пару-тройку дней назад состоялось открытие на том самом месте, где вы уже поставили свое «клеймо». А про отсутствие кафе, ресторанов в центре города, ну это просто смешно... На каждом углу, побойтесь бога... В каком центре вы были? В общем, создалось такое впечатление, что вы особо-то не заморачивались, чтобы узнать и посмотреть знаковые, интересные места города.

Кстати, как не парадоксально, впечатление владивостокского блогера совпало мнением омского губернатора Александра Буркова, который также убежден: городу не хватает мест общепита и молодежь уезжает именно из-за этого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Люди почему едут?»: Губернатор Бурков назвал главную причину оттока населения в Омской области

Омская область каждый год в лидерах среди регионов по миграционной убыли. Проблему не раз признавал и губернатор Александр Бурков. Накануне на встрече с блогерами он прокомментировал ситуацию с убылью населения в Омской области. (Подробнее...)