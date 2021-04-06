«Люди, почему едут?»: Губернатор Бурков назвал главную причину оттока населения в Омской области

Не хватает сибирякам, как считает он, и сравнительного анализа при оценке своего города Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омская область каждый год в лидерах среди регионов по миграционной убыли. Проблему не раз признавал и губернатор Александр Бурков. Накануне на встрече с блогерами он прокомментировал ситуацию с убылью населения в Омской области.

- Это инерционный процесс. Остановить его резко за один год. Это давний вопрос, насколько помню, отток населения из Омска начался в 2009 году. Ежегодно у нас было по 5-7 тысяч человек минус. Пик произошел в 2015-2017 году. Но в 2020 году у нас резкое снижение оттока населения на 2 000. Наверное, роль сыграла и пандемия, - говорит омский губернатор. - Показатель немного радует. Но нужно время. Конечно, радуют результаты нашей работы. Я вспоминаю свои ощущения, когда я ехал по Красному Пути и видел отсутствие фасадов на наших домах.

Главной проблемой губернатор считает низкий уровень доходов.

- Омичам еще не хватает сравнительного анализа. Те, кто часто летает, возвращается и говорит: "Так наш Омск-то краше и чище". Мне тоже есть, с чем сравнивать. Для нас же ключевая проблема сейчас - уровень доходов. Люди, почему едут? Продавец в магазине понимает: если она переедет даже в Новосибирск, она будет в полтора, а то и в два раза больше получать, - сказал Бурков.