Пять омских промышленных объектов получат комплексные экологические разрешения

В минприроды говорят, что это позволит снизить их воздействие на окружающую среду Фото: ВКонтакте

Около 300 крупных промышленных предприятий страны к 2022 году по закону обязаны получить новые разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Уже к 2025 году такие разрешения должны получить все крупные предприятия страны. Пять из них находятся в Омской области.

Среди пяти омских предприятий два объекта энергетики, очистные сооружения канализации, а также два предприятия нефтехимии и нефтепереработки. Первым омским предприятием, выразившим готовность к модернизации производства на основе нового комплексного экологического разрешения, стал завод «Омский каучук».

- Комплексное экологическое разрешение позволит создать условия для технологического перевооружения производственных и обслуживающих объектов, повышения их конкурентоспособности и существенного снижения негативного воздействия на окружающую среду, – сказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.