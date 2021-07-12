Мэр Омска Оксана Фадина поставила прививку от коронавируса

Оксана Фадина прошла вакцинацию в одном из лечебных учреждений города. Процедура проходила как и положено в таких случаях: сначала градоначальница заполнила согласие на вакцинацию, затем ее осмотрела врача-терапевт – померяла температуру, сатурацию, давление и дала рекомендации, которые необходимо соблюдать в первые дни после прививки.

Мэру Омска ввели вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Ее проинформировали, что информация о прохождении ею первого этапа вакцинации появятся в личном кабинете на портале Госуслуг в тот же день, а электронный сертификат, содержащий QR-код – после введения второго компонента вакцины. Прийти на вторую прививку ей необходимо через 21 день.

– Вакцинируясь, мы проявляем заботу о своем здоровье и здоровье своих родных. Вакцинация – это единственная возможность вернуться к доковидной жизни и избежать второго локдауна, – отметила Оксана Фадина.

Сейчас в нашем регионе каждый день выявляется более трехсот случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Поэтому омичам нужно сделать прививку и защитить себя, чтобы избежать жестких ограничений.

В министерстве здравоохранения региона сообщили, что недостатка в вакцине нет, в Омскую область регулярно поступают новые партии препаратов. Сделать прививку можно в любом лечебном учреждении, независимо от прописки. Прививочные пункты работают в торговых центрах и на предприятиях. Записаться на прививку можно и предварительно – через портал Госуслуг.

Напомним, что несколькими днями ранее оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 под руководством губернатора Омской области Александра Буркова принял решение запретить в регионе проведение массовых мероприятий, ограничить пропускную способность для фитнес-центров, бассейнов и других крытых спортивных сооружений до 50 %, усилить контроль за соблюдением санитарного режима в кафе, магазинах и на других объектах. Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига подписал постановление об обязательной вакцинации 60 % сотрудников предприятий торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, ЖКХ и ряда других отраслей, а также государственных и муниципальных служащих.

Важно

На 11 июля прививки получили уже более 342 тысяч жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 239 тысяч человек. Это данные министерства здравоохранения Омской области.