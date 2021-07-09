Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2021 14:03

Бывший работник украл телефон начальника и списал деньги с карты

Помогла ему это сделать чистая случайность
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все украденные деньги омич успел пропить.

Все украденные деньги омич успел пропить.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полицию обратился хозяин овощного ларька с заявлением о краже телефона. Она оставил его в магазине рядом с кассой, а когда вернулся, продавец уже отдала его другому человеку, который представился его хозяином.

Оказалось, что продавщица далеко не сразу заметила оставленный гаджет, а только когда на него поступил звонок. Она взяла трубку и мужчина представился владельцем телефона. Он попросил адрес магазина, чтобы забрать его. Женщина без сомнений отдала телефон, когда неизвестный правильно назвал его марку.

Как выяснили в полиции, забрал телефон бывший работник потерпевшего. Он как раз позвонил, чтобы снова устроиться на работу, о когда трубку взяла продавщица, не растеряли и представился владельцем телефона. Марку он назвал наугад. Блокировки на телефоне не было, поэтому омич перевел со счета привязанной карты 8 тысяч рублей, а сам телефон сдал в ломбард за 500 рублей. Все деньги омич потратил на алкоголь. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Кража» и заключили под домашний арест, уточнили в пресс-службе полиции.