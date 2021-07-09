Успехи Омской области в развитии сельского спорта оценили на федеральном уровне

Министр Дмитрий Крикорьянц отметил, что обмен опытом для регионов просто необходим. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области проходит семинар-практикум «Оптимальная модель развития сельского спорта». Обсуждались успешные примеры развития сельского спорта. Выбор Омской области в качестве места проведения семинара не случайный. Нашему региону есть, чем поделиться.

- Мы все стремимся к тому, чтобы население нашей страны было здоровым и жило как можно дольше. Добиться этого нам помогает спорт, и, конечно, особенно важно уделять внимание именно спорту сельскому, – отметила заместитель председателя Правительства Омской области Татьяна Дернова. – Более 50-ти лет мы проводим наши спортивно-культурные сельские праздники «Королева спорта» и «Праздник Севера» и даже в самые непростые времена продолжали принимать в одном из районов спортсменов со всего региона. Эта замечательная традиция не только помогает объединить всех тех, кто живет спортом, но и позволяет улучшать материальную базу принимающего района.

В Омской области проходит семинар-практикум «Оптимальная модель развития сельского спорта» Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Об успехах развития сельского спорта и результатах этой работы гостям рассказали ректор СибГУФКа Олег Шалаев и министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц. Он отметил, что обмен опытом для регионов просто необходим.

- Я хотел бы поблагодарить за возможность проведения такого практикума на территории Омской области, – заметил министр Дмитрий Крикорьянц. – Нам действительно есть чем поделиться. Ведь спартакиады и проектные решения, связанные с их проведением, например, строительство и реновация спортивных объектов, помогают привлечь сельское население к занятию физической культурой. А мероприятия подобные сегодняшнему позволяют поделиться передовым опытом, показать, что можно делать для развития спорта.

Опыт Омской области в развитии сельского спорта высоко оценили на федеральном уровне. Эксперты признали, что наш регион прошел огромный путь в этой работе.

- Проблема дальнейшего развития сельского спорта остается актуальной. Но важно, что у нас уже есть рабочие модели, - подчеркнул руководитель центра по развитию спорта на сельских территориях Российского союза сельской молодежи Виктор Бабки. - Отдельные регионы задают вектор движения, куда и как должен развиваться сельский спорт. Так, в Омской области сложится многолетний и совершенно правильный путь. Здесь с 1970 года формировалась модель развития сельского спорта по всем уровням, начиная с деревень и заканчивая региональным уровнем. Думаю, используя в том числе опыт Омской области, мы сможем улучшить ситуацию по развитию массового сельского спорта в стране.

Отметим, что работа семинара продолжится 9 и 10 июля.