Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 июля 2021 4:48

Стало известно о состоянии детей, пострадавших в смертельном ДТП под Омском

Их родители в аварии погибли
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
ФОТО: Госавтоинспекция по Омской области

ФОТО: Госавтоинспекция по Омской области

Серьезная авария произошла на трассе в Крутинском районе 7 июля. Там столкнулись легковые автомобили ВАЗ-21102 и «Джип». В одной из машин находились четверо детей 4,8, 10 и 15 лет. Их родители в аварии погибли.

По факту ДТП завел уголовное дело. Тем временем, все дети оказались в больнице с многочисленными травмами. Стало известно их нынешнее состояние.

- В настоящее время двое детей прооперированы и находятся в реанимации в районной больнице, двое других в крайне тяжелом состоянии доставлены в областную больницу для лечения, - рассказали в пресс-службе следственного комитета по Омской области.