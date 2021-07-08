После серьезной аварии на трассе под Омском погибли двое, а четверо детей попали в больницу

Авария произошла в дневное время. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне на печально известной среди омских водителей трасс Омск-Тюмень произошла очередная серьезная авария. Как сообщили в пресс-службе полиции, около 16:10 на 387 километре водитель ВАЗ-2110 выехал на встречку, где столкнулся с джипом «Гранд Чероке». От удара джип вылетел с дороги, а ВАЗ сильно помяло.

Водитель и пассажир отечественной машины погибли на месте. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

С места аварии сразу в больницу попали четверо детей из отечественного автомобиля, 15-летняя девочка и мальчики 8, 10 и 4 лет. Взрослые, ехавшие с ними, 26-летняя девушка и 58-летний мужчина погибли на месте. О пострадавших из второго автомобиля ничего не сообщается. По факту ДТП проводится проверка, после которой будут установлены все причины произошедшего.