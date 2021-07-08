В Омской области ковидом за сутки заразились 311 человек

Коронавирус продолжает активно распространяться в Омске. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омске продолжает бушевать третья волна коронавируса. Уже третий день подряд фиксируют боле 300 новых случаев заражения в сутки. По последним данным минздрава. Сегодня заболели 311 омичей, в больницу попали 71 из них. При этом 90% коечного фонда в Омской области уже занято, но в минздраве заверили, что ситуация под контролем, дефицита мест не будет. К концу недели количество мест в ковидных госпиталях планируют увеличить. За все время пандемии в Омской области заболели уже 53 097 человек.

Выздоровели сегодня 65 пациентов. Такие показатели держатся уже несколько дней подряд. За все время наблюдений справиться с ковидом смогли 42 505 человек.

К сожалению, вирус продолжает забирать жизни омичей. Сегодня медики констатировали 5 летальных случаев. За все время пандемии вирус унес уже 1 548 жизней.