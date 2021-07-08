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Общество8 июля 2021 10:42

Количество мест в омских ковидных госпиталях увеличат к концу недели

Сейчас занято более 90%
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске появится почти 180 новых мест в больницах для больных коронавирусом.

В Омске появится почти 180 новых мест в больницах для больных коронавирусом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Омске продолжается активное распространение коронавируса. Каждый день фиксируют все больше новых случаев заражений. Конечно, многие болеют в легкой форме и остаются лечиться дома, но есть и те, кто попадают в стационары.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, сейчас в регионе действуют 2 726 ковидных мест в стационаре. И 90% из них уже заняты, о чем упомянула в разговоре с президентом вице-премьер Татьяна Голикова.

- К 11 июля количество мест для пациентов с коронавирусом увеличится до 2 901. В процесс вовлечены, как городские лечебные учреждения, так и центральные районные больницы, - добавили в пресс-службе омского минздрава. Получается, к концу недели количество коек в ковидных стационарах увеличится на 176 мест.