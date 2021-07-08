В Омской области ветеранам труда вернут ежемесячную надбавку в 550 рублей

Региональный парламент поддержал инициативу губернатора. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На недавней прямой линии с президентом обсуждался вопрос жителя Омской области. Он рассказал, что с 2016 года ежемесячную надбавку за это звание "Ветеран труда Омской области" сделали адресной. Тем, у кого размер пенсии превысил 15 600 рублей, перестали выплачивать эту надбавку.

После прямой линии губернатор Александр Бруков провел ряд консультаций с фракцией «Единая Россия» и спикером законодательного собрания Владимиром Варнавским. После них губернатор поручил омскому минфину найти средства в бюджете на 2022 год, чтобы вернуть выплаты всем ветеранам труда. Цена вопроса составляет 350 млн. рублей.

Ежемесячную доплату в 550 рублей с 2022 года будут получать примерно 98 тысяч ветеранов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В итоге инициативу губернатора вернуть ветеранские надбавки сегодня рассмотрели в областном ЗакСобрании. Депутаты единогласно поддержали предложение Александра Буркова. Теперь при формировании бюджета на 2022 год будет возможность предусмотреть необходимые средства на выплаты.

- Прошло две недели с момента проведения прямой линии с Президентом, где было обращено внимание региона на вопрос с ветеранскими выплатами. В этот период шла активная работа Губернатора, финансово-экономического блока Правительства по поиску источников финансирования для решения проблемы выплат, а также по преодолению одной из основных причин, препятствующих выплатам, – это согласование федеральных структур. Результатом этой работы стал сегодняшний законопроект, инициированный фракцией «Единая Россия» и Губернатором, поддержанный всеми депутатами. В списке разработчиков все депутаты регионального парламента, - рассказал Александр Артемов.

Реализация данного закона потребует дополнительных расходов из областного бюджета в размере 357,7 млн. рублей, что позволит дополнительно обеспечить денежной выплатой 54,2 тысячи граждан и повысить уровень их доходов. В общей сложности ежемесячную доплату в 550 рублей с 2022 года будут получать примерно 98 тысяч ветеранов Омской области.

- Благодарю депутатов фракции «Единая Россия» за то, что вы внесли законопроект, который позволит нам в дальнейшем производить выплаты всем ветеранам Омской области, которые заслужили эту социальную выплату и которые смогут получать положенные им 550 рублей в месяц. И спасибо также депутатам всех других фракций, которые поддержали этот закон. Это вопрос социальной справедливости, это очень важно, - сказал на заседании омский губернатор Александр Бурков.