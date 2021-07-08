«Росводоканал Омск» досрочно завершил ремонт на ключевой насосной станции города

Напомним, горожан предупредили о масштабном плановом отключении воды на 24 часа. Со своей стороны сотрудники омского водоканала тщательно подготовились к ремонтным работам. Детально проработали их ход и порядок действий всех технических подразделений, привлекли дополнительный персонал и спецтехнику. Это позволило вдвое сократить время отключения и выполнить работы досрочно, минимизировав неудобства для горожан, связанные с отсутствием воды.

- Мы планировали провести работы за 24 часа. Благодаря хорошо организованной подготовке работы завершили досрочно. В 5 часов 5 минут утра запустили водопроводную насосную станцию «Октябрьская», в 8 часов 40 минут – насосную станцию «Степная». В работах было задействовано семь бригад и семнадцать единиц техники. Мы максимально использовали остановку насосной станции «Октябрьская». В ночь с 7 на 8 июля провели замену восьми единиц запорной арматуры на насосных станциях третьего подъёма, а также на дюкерном переходе через реку Омь, - рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Три единицы новой запорной арматуры отечественного производства теперь установлены на трубопроводах, подающих горожанам воду. Срок службы оборудования составляет 40 лет. Замена данной запорной арматуры проведена впервые с момента ввода в эксплуатацию насосной станции «Октябрьская» в 1962 году.

На предприятии премируют работников, показавших свое высочайшее мастерство в масштабных работах.

В течение сегодняшнего дня бригады предприятия будут вести работы на насосной станции «Октябрьская», не связанные с ограничением подачи питьевой воды.