Анатолий Соловьев: капитальной застройки на территории части дендросада не будет

Дендрологический сад заложен в 1948 году по проекту А.А. Ануфриева как парково-оранжерейное хозяйство. Для сохранения уникального природного объекта в 1994 году дендрологический сад площадью 9,6 га был объявлен памятником природы регионального значения. Позже его площадь значительно расширилась и с 2018 года составляет более 191 тысячи квадратных метров.

Участок дендросада, расположенный в границах улиц Красный Путь, Березовая, сегодня представляет собой пустырь с разрушенными фундаментами теплиц, элементами незавершенного строительства. В связи с этим Министерство природных ресурсов и экологии Омской области запланировало преобразовать данную территорию в природный рекреационный комплекс «Старозагородный». Это позволит его благоустроить и использовать как зону рекреации. В частности, восстановить естественный ландшафт, оборудовать зоны рекреации, экологические тропы.

«Мы несколько раз с экологическими дружинниками, студентами проводили субботники со стороны улицы Берёзовой – как раз в той части дендросада, которая стоит неокультуренная. Что мы там видим? Остатки асфальта, строений, теплиц. Это брошенная территория, все запущено. Это пустырь посреди города. Надо сделать из него красивую зону отдыха для горожан», – рассказал руководитель Омского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьев

При этом выделяемый из памятника природы и создаваемый природный рекреационный комплекс «Старозагородный» будет иметь статус особой охраняемой природной территории. Это сохраняет установленные законодательством требования для ограничения хозяйственной деятельности на данной территории, отмечает Анатолий Соловьев.

«Статус особо охраняемой природной территории говорит сам за себя. Территория охраняется законом, поэтому ничего там не может быть построено – никаких капитальных строений», – подчеркнул эксперт.

Напомним, 25 июня состоялись публичные слушания по проекту разделения дендрария на две части. Жители Омска могут в течение 30 дней с этой даты подать в Минприроды Омской области свои замечания и предложения по проекту постановления о преобразовании дендросада.