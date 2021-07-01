АО «Омск РТС» проверяет готовность многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду

В рамках подготовки к новому отопительному сезону специалисты АО «Омск РТС» проверяют готовность многоквартирных домов и социальных объектов. Это важный этап, который позволяет исправить ошибки и недочёты в рабочем порядке, не задерживая в будущем начало отопительного сезона.

Качество прохождения отопительного сезона зависит от подготовки к нему как ресурсоснабжающих, так и обслуживающих организаций (ТСН, ЖСК) или администраций социальных объектов. Представитель АО «Омск РТС» согласно графику проводит проверку готовности объекта, составляет акт проверки состояния тепловых энергоустановок и систем теплопотребления с указанием замечаний. Если замечания отсутствуют – потребитель получает справку о проведённых мероприятиях, которая впоследствии позволит оперативно получить в комиссии по подготовке к отопительному периоду Администрации округа города Омска акт и паспорт готовности, а также наряд на включение в АО «Омск РТС».

На 29 июня представителям ресурсоснабжающей организации предъявлено тепловых узлов от плана - 106,2% жилого фонда и 86,1% социальных объектов. Лидером можно назвать Октябрьский округ: здесь специалистами проверено более 124,3% энергоустановок от запланированных к этому времени. Самый низкий процент сдачи тепловых энергоустановок в Советском округе – 88,5 % от плана. По результатам приёмки составлены акты с замечаниями для дальнейшего устранения. Справки о проведённых мероприятиях выданы на 19 жилых домов (Октябрьский округ – 3, Центральный – 7, Советский – 6, Кировский – 3). По объектам социальной сферы справки о проведённых мероприятиях выданы на два учреждения.

В свою очередь, АО «Омск РТС» активно ведёт подготовку тепловых сетей к осенне-зимнему сезону. В ремонт выведено 100 % запланированных участков трубопроводов. Бригады работают и в будние, и в выходные дни. Главная цель - обеспечить надёжное и качественное теплоснабжение города. Так, капитальный ремонт проводится на улицах: Полковая (территория ОмГУПС), Комиссаровская, Нефтезаводская, 11-я Линия, ул. 20 лет РККА, Звездова, Марата, Лукашевича. Параллельно проходят гидравлические испытания тепловых сетей: уже проведено 181 гидравлическое испытание.

«Все силы компании и подрядных организаций направлены на подготовку к отопительному сезону 2021-2022 гг. Наша задача - максимально подготовить сети к предстоящему осенне-зимнему периоду, чтобы не допустить сбоев или снижения качества услуг», - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.