На видео попали омские вандалы, скрутившие фонарь возле драмтеатра

Вандал зачем-то полез на столб и скрутил фонарь. Скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Омская полиция просит откликнуться очевидцев неприятного инцидента, случившегося в центре Омска еще месяц назад. Все попало на записи камер наблюдения, установленных возле драмтеатра.

На них видно, как двое молодых людей зачем-то тащат шланг для полива газонов и цепляют его за поручень возле входа в театр. Потом один из отморозков забирается на парапет, карабкается на столб и скручивает фонарь. Компания из приятеля и двух девушек поджидает его на земле. Украв светильник, все радостно уходят.

Компания пыталась оторвать шланг, для полива газонов. Скриншот видео (УМВД России по Омской области)

– Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность гражданина, повредившего и похитившего имущество театра, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Если вы опознали нарушителя, либо остальных свидетелей происшествия, позвоните в полицию по телефонам: 79-37-02, 102. Или напишите в личные сообщения в наш паблик.

Напомним, это уже не первый случай, когда вандалов привлекает улица Ленина. Ранее жителей рабочих окраин Омска, приехавших «культурно» отдохнуть в исторический центр города, заинтересовал памятник Городовому. Хулигана, который оторвал у скульптуры саблю и забрал ее в качестве сувенира, нашли и наказали.