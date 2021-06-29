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Происшествия29 июня 2021 6:11

На видео попали омские вандалы, скрутившие фонарь возле драмтеатра

Их не могут найти уже месяц
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Вандал зачем-то полез на столб и скрутил фонарь. Скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Вандал зачем-то полез на столб и скрутил фонарь. Скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Омская полиция просит откликнуться очевидцев неприятного инцидента, случившегося в центре Омска еще месяц назад. Все попало на записи камер наблюдения, установленных возле драмтеатра.

На них видно, как двое молодых людей зачем-то тащат шланг для полива газонов и цепляют его за поручень возле входа в театр. Потом один из отморозков забирается на парапет, карабкается на столб и скручивает фонарь. Компания из приятеля и двух девушек поджидает его на земле. Украв светильник, все радостно уходят.

Компания пыталась оторвать шланг, для полива газонов. Скриншот видео (УМВД России по Омской области)

Компания пыталась оторвать шланг, для полива газонов. Скриншот видео (УМВД России по Омской области)

– Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность гражданина, повредившего и похитившего имущество театра, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Если вы опознали нарушителя, либо остальных свидетелей происшествия, позвоните в полицию по телефонам: 79-37-02, 102. Или напишите в личные сообщения в наш паблик.

Напомним, это уже не первый случай, когда вандалов привлекает улица Ленина. Ранее жителей рабочих окраин Омска, приехавших «культурно» отдохнуть в исторический центр города, заинтересовал памятник Городовому. Хулигана, который оторвал у скульптуры саблю и забрал ее в качестве сувенира, нашли и наказали.

Смотреть видеосюжет
Вандалы-театралы
Вандалы-театралы
Видео: УМВД России по городу Омску.