В Омске пройдет товарищеский матч между «Авангардом» и командой «Шелкового пути»

Участники ралли преодолеют более 5 400 км. Фото: Рамиль Гали Фото: Архив "КП"

В 1 июля на Соборной площади в Омске будет дан старт 11-му Международному ралли «Шелковый путь».

Напомним, престижные гонки каждый раз берут начало из разных точек. Например, в 2016-м году участники соревнований выезжали с Красной площади. В этом году выбор сделали в пользу нашего региона.

В преддверии события запланирована культурно-развлекательная программа для участников гонки. Они побывают в омском историческом парке «Россия – моя история».

Также на 30 июня запланирован товарищеский матч в Хоккейной академии «Авангард» между командой ралли «Шелковый путь» (команда руководителя проекта Владимира Чагина) и командой «Авангард» (играть будут ветераны, тренеры и молодежь клуба).