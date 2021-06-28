Стало известно, где и когда можно будет посмотреть старт международного ралли «Шелковый путь» в Омске

В Омске впервые пройдет международное ралли «Шелковый путь». Фото: Иван ВИСЛОВ

В начале июня в Омской области пройдет знаковое событие в мире автоспорта. Впервые за всю историю их существования гонки «Шелковый пусть» будут стартовать из нашего города. Это международное ралли имеет статус Кубка мира по ралли-рейдам и этапа чемпионата мира по кантри-кросс ралли.

Омск встретит около 1 100 гостей, которые приедут на соревнования. Дирекция ралли сообщает, что в гонках примут участие 90 экипажей в пяти номинациях: мотоциклы, квадроциклы, багги, внедорожники и грузовики. Протяженность ралли составит более 5 400 км. Завершится оно в монгольском Улан-Баторе.

Впервые испытывать на себе превратности «Шелкового пути» будут омичи – пилот Евгений Фрезоргер и штурман Алексей Шпук.

Тренировки участников пройдут 30 июня на территории Омского автобронетанкового инженерного института и 242-го Учебного центра ВДВ.

Жители нашего города смогут увидеть технику и участников гонки 1 июля в 17.00 на Соборной площади. На открытии выступит Омский симфонический оркестр. В 19.00 начнется презентация участников.

На следующий день, 2 июля, в 9.05 с территории 242-го Учебного центра ВДВ стартуют первые участники ралли.