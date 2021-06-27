В омской мэрии высказались о вандалах, сломавших качели у Музыкального театра

Качели у Музтеатра ломают уже не в первый раз. ФОТО: 2ГИС

Власти прокомментировали очередную поломку подвесных плетеных качелей на детской площадке у Музыкального театра. Омичи выводят их из строя не в первый раз. В департаменте городского хозяйства напомнили, что качели рассчитаны на вес не более 70 кг, о чем есть соответствующие таблички.

- Неоднократно было замечено, что пользуются площадкой не только дети. Одной из вероятных причин поломки может являться повышенная нагрузка на конструкцию качели более взрослыми гражданами, в том числе по причине неправильной эксплуатации. Подрядчика известили о поломке, в ближайшее время на место выедут, осмотрят место поломки и определят возможные причины порчи конструкции. По итогу выезда будет решаться вопрос о восстановлении качелей, - прокомментировали в пресс-службе департамента городского хозяйства.

Чиновники также напомнили, что за порчу имущества предусмотрена административная ответственность и штрафы.