В Омске снова сломали новые качели у Музыкального театра

В мэрии говорят, что качели ломаются, потому что омичи пытаются качаться на них вдвоем или втроем.

Не заладилось с качелями в Омске. Сначала жители трижды ломали новые качели, появившиеся после благоустройства набережной Оми. Теперь настал черед качелей у Музыкального театра. Территорию вокруг него тоже недавно привели в порядок. Установили красивые лавочки, сделали необычные фонари и в качестве изюминки оборудовали небольшой пяточек нестандартными круглыми качелями. Их-то омичи постоянно и ломают. Фото поломанной конструкции появилось в Интернете.

Что стало причиной, пока непонятно. Их ломают уже, кстати, не в первый раз. Ранее чиновники мэрии сетовали, что дело не в хлипкой конструкции, а в отношении омичей. Якобы они пытаются качаться на этих качелях вдвоем, а иногда и втроем. Такого веса качели просто не выдерживают.