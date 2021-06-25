В аграрном университете состоялось заседание региональной общественной организации «Омский совет ректоров»

Проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ Жанна Константиновна Шмидт выступила на заседании с докладом «Об организации воспитательной работы в вузах в соответствии с новой редакцией Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (редакция от 31 июля 2020 года с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 сентября 2020 года)». Жанна Константиновна рассказала, в том числе, и о работе по патриотическому воспитанию среди студентов.

Директор «Ассоциации Омский региональный электронный университет» Сергей Леонидович Тимкин проинформировал о внесении изменений в Устав Ассоциации и о выборах ревизионной комиссии Ассоциации.

Председатель Омского Совета ректоров, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава РФ Мария Анатольевна Ливзан подвела итоги турнира им. М.В. Ломоносова и обсудила с коллегами возможность его поддержки на следующий год.

После официальной части делегация посетила Цифровой ситуационный центр Омского ГАУ, коворкинг-зону, IT- центр коллективного пользования, зимний сад и побывала на экскурсии в фонде редких книг Научной сельскохозяйственной библиотеки.

В соответствии с ранее принятыми решениями заседания Омского Совета ректоров будут проводиться по отдельному графику на базе вузов-участников для изучения лучших практик, инфраструктурных решений.