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Общество25 июня 2021 8:38

В аграрном университете состоялось заседание региональной общественной организации «Омский совет ректоров»

Помимо членов Совета, ректоров высших учебных заведений, на встрече 23 июня присутствовали заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Васильевна Дернова и замминистра образования Елена Анатольевна Корчагина.
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Проректор по социальной работе и молодежной политике Омского ГАУ Жанна Константиновна Шмидт выступила на заседании с докладом «Об организации воспитательной работы в вузах в соответствии с новой редакцией Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (редакция от 31 июля 2020 года с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 1 сентября 2020 года)». Жанна Константиновна рассказала, в том числе, и о работе по патриотическому воспитанию среди студентов.

Директор «Ассоциации Омский региональный электронный университет» Сергей Леонидович Тимкин проинформировал о внесении изменений в Устав Ассоциации и о выборах ревизионной комиссии Ассоциации.

Председатель Омского Совета ректоров, ректор ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава РФ Мария Анатольевна Ливзан подвела итоги турнира им. М.В. Ломоносова и обсудила с коллегами возможность его поддержки на следующий год.

После официальной части делегация посетила Цифровой ситуационный центр Омского ГАУ, коворкинг-зону, IT- центр коллективного пользования, зимний сад и побывала на экскурсии в фонде редких книг Научной сельскохозяйственной библиотеки.

В соответствии с ранее принятыми решениями заседания Омского Совета ректоров будут проводиться по отдельному графику на базе вузов-участников для изучения лучших практик, инфраструктурных решений.