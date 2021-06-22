После ограничений омичи наконец смогут отдохнуть в Турции

Первый рейс с омичами окажется в Турции уже завтра утром. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Уже давно омичей, как и жителей многих других регионов волнует вопрос отдыха. Летом многие собирались на море, но сначала корректировку в планы внес жесткий локдаун из-за коронавируса, а потом наступила неопределенность: границы то закрывали, то открывали, и что делать с отдыхом было совершенно не ясно. Этой весной многие омичи успели купить путевки в Турцию, но неожиданно ввели запрет на полеты туда. Многие остались с путевками а руках. Кто-то попытался отдохнуть на российских курортах, потому что не было никакой уверенности в том, что Турцию откроют в ближайшее время.

Но все опасения, похоже, оказались напрасными. Авиасообщение с Турцией все же решили возобновить. Уже сегодня ночью из Омского аэропорта отправится первый самолет в Анталью. Вместе с этим в регионе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, Роспотребнадзор настаивает на введении новых ковидных ограничений.