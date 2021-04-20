Если не в Турцию, то куда? Названы курорты, куда омичи собираются ехать в отпуск

Омичи вынуждены откладывать отдых или ехать вместо Турции на российские курорты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичи, как и весь остальной мир, пережили уже год в условиях пандемии коронавируса. Из-за этого долгое время все границы были закрыты, в прошлом году трудно было перемещаться даже внутри страны, но теперь, казалось, все пошло на лад. Некоторые страны стали открывать границы для иностранных туристов. Больше всего жители Сибири ждали возможности выбраться к морю, в теплые страны. И недавно открыли продажу путевок в Турцию, но отдохнуть у моря многие не успели. Турцию зарыли для россиян до 1 июня.

Многие омичи уже запланировали свой отпуск на майских праздниках на лазурном побережье, а теперь вынуждены резко менять планы. Мы обратились к нескольким турагентствам, чтобы выяснить, что омичи делают с купленными путевками и куда едут вместо Турции.

Самыми популярными направлениями для отдыха на майских праздниках стали Сочи и Крым. Те кто планировал поездки к морю, все же хотят там и отдохнуть, поэтому выбирают российские курорты. Пока погода в Краснодарском крае слишком холодная для купания, но другие направления омичи выбирают реже.

- Интерес к Турции был большой. Многие купили путевки, но теперь, конечно, меняют на российские курорты. Хотят поехать к морю, в Сочи и Крым, но цена выходит значительно дороже. По ощущениям цены там после закрытия Турции поднялись на 40-50 %. Если в Турции отдых был оплачен в пятизвезочном отеле по системе «все включено», то в Сочи можно рассчитывать только на отель с завтраком. Многие забирают деньги и планируют немного подождать, пока границы откроют. Но и по России сейчас путешествовать трудно, бронь в отелях, особенно у моря, расписана на месяц вперед. Например, на июль уже почти нет свободных мест. Сопоставимым с путевкой в Турцию по цене будет путешествие в Калининград, Питер или по Золотому кольцу. Эти направления тоже довольно популярны, – поделились наблюдениями в турагентстве География.

Есть и менее оптимистичные настроения. Другие туроператоры отмечают, что интерес к морским курортам у омичей вынужденно вырос, а вот в другие направления едут неохотно.

- Сейчас самым популярным направлением становится Сочи, Крым, Краснодар. Все соскучились по морю. Мы живем в Сибири, нам поехать по лесу погулять и достопримечательности посмотреть не так интересно, как побывать на морском берегу. Про другие направления даже никто не спрашивает. Те, кто планировал поездки на лето, пока ждут, надеются, что ограничения не продлят. А вот те, кто собирался поехать на майских праздниках, вынуждены быстро перебронировать путевки на российские курорты. Условия там, конечно, будут гораздо хуже. После новостей о закрытии Турции, цены на российских курортах взлетели в 1,5-2 раза буквально за несколько дней. Приходится работать с тем, что есть. Заграницу, конечно, можно уехать, но это очень дорого сейчас. Мальдивы, например, открыты. Но в Омске те, кто туда едет, скорее, исключение из правила, - рассказали представители ОмТревел.

Есть и те, кто оценивают настроения омичей совершенно иначе. Многие уже несколько раз переносили свой отдых и теперь опасаются, что деньги пропадут, а погреться на солнышке так и не получится. Об этом рассказали представители турагентства Омсктур.

- Омичи очень недовольны сложившейся ситуацией. Если год назад туристы думали, что в отсрочке отдыха виноваты турагентства, то сейчас понимают, что это не так. Мы ведь тоже от этого страдаем, денег мы не зарабатываем. Люди переносили бронь на путевки в Турцию с прошлого года, а теперь вернулись и вынуждены их снова переносить. Но в таких случаях мы не гарантируем, что они вообще куда-то едут. Приходится выбирать туры по России, но люди понимают, что условия будут хуже, а цены выше. Уходят думать, а цены растут с каждым днем. Придет турист через день, а все на 5 тысяч дороже. Уходит думать снова. Если говорить о турах в Шерегеш или на Алтай, то положение еще хуже. Желающих немного, и мы сокращаем туда рейсы. Даже автобусы удается предоставить не всегда. Только если понимаем, что выйдем в ноль, тогда продаем путевки, речь даже не о заработке. Мы сейчас вообще переживаем не лучшие времена, - поделились мнением в агентстве Омсктур.

Получается, что уехать заграницу к морю все же можно, но это слишком дорого для обычного омича. Ограничения по выездам в Турцию пока действуют до 1 июня и туристы, и туроператоры рассчитывают, что их не продлят. А тем, кто собирался поехать отдыхать на майских праздниках, придется выбрать между Крымом, Сочи и Краснодаром. Но туроператоры отмечают, что условия и сервис там будут далеко не пятизвездочные.