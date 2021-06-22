«Мы будем настаивать на ограничениях»: в Роспотребнадзоре рассказали, что ждет омичей в третью волну коронавируса

Возможно, омичам снова придется забыть о посиделках в кафе и проведении массовых мероприятий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Омске в последние несколько дней наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Начинает заболевать все больше и больше людей. За последние сутки заразилось уже 128 человек. По сравнению с цифрами, о которых говорили еще неделю назад, это довольно много. Не остается сомнений, что третья волна коронавируса добралась и до Омской области.

Об этом говорили и специалисты Роспотребнадзора на пресс-конференции. Как отметил врио начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Омской области Юрий Пневский, уже можно говорить о том, что к нам пришла третья волна ковида. По прогнозам ведомства, она будет менее интенсивной, чем вторая, которую мы пережили зимой, но все же игнорировать ее нельзя. Спадут темпы заболеваемости ближе к осени, а летом количество зараженных будет расти по нескольким причинам.

- Заболеваемость всегда связана с миграционными потоками, которые происходят и внутри страны. Начался летний сезон, люди отправились в отпуска, на дачи, стали чаще контактировать друг с другом, школьники поступают в вузы, миграция населения увеличилась. Отчасти с этим и связан необычный подъем заболеваемости, - рассказал Юрий Пневский.

Ситуацию наладить можно соблюдением санитарных ограничений и массовой вакцинацией. По данным ведомства, первым компонентом прививки в Омской области привили 247 873 человека, это почти 28%, но для формирования коллективного иммунитета этого не достаточно.

- Сейчас всем необходимо прививаться. В течение июня, июля мы призываем всех, не зависимо от принадлежности к группе риска, сделать прививки. Это поможет стабилизировать и контролировать эпидобстановку, - отметил Пневский.

На ближайшем оперштабе Роспотребнадзор будет настаивать на ужесточении ограничительных мер по коронавирусу. На прошлой неделе оперштабу уже предлагали ограничить работу фудкортов и ввести запреты на массовые мероприятия, но эти меры отклонили. Ведомство будет опираться на опыт других регионов, где уже вводят ограничения. Скорее всего, они не обойдут и Омскую область.

- Мы и на заседании прошлого оперштаба предлагали ввести ограничения, но их не все приняли. Мы видим тенденцию, ограничения вводят в разных регионах страны. Такие же меры будут и у нас, если продолжится рост заболеваемости. А он, скорее всего, продолжится. Пока мы не видим остановки. И оперштаб, я думаю, пойдет на ограничения, - высказался о возможном развитии ситуации Юрий Пневский.

Необходимость соблюдения ограничений отмечают и другие надзорные органы. В частности начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами Министерства региональной безопасности Омской области Юрия Чистяков отметил, что после года пандемии омичи стали гораздо меньше соблюдать масочный режим. Это относится не только к отдельным гражданам, но и предприятиям, торговым центрам, магазинам.

- Мы проверили соблюдение ограничений в крупных торговых центрах, и картина была далеко не радужной. Везде мы выявляли нарушения, провели беседу с контролирующими службами. Раньше мы ограничивались больше профилактическим воздействием, но теперь пора переходить к другим мерам. Никому не нужны штрафы, всем нужна благоприятная эпидемиологическая обстановка, но других рычагов воздействия кроме штрафов у нас пока нет, - отметил Юрий Чистяков.

Уже на этой неделе пройдут вручения аттестатов школьникам и выпускные балы. В регионе пока не принимали решение о запрете на торжества, но рекомендовали соблюдать ограничения по наполняемости залов при торжественных мероприятиях. Представители минобразования отметили, что именно празднование выпускного проводится на усмотрение родителей, но все же рекомендовали не смешивать классы между собой.