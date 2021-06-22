С трассы в Омской области вылетело еще одно авто: Водитель погиб

ДТП случилось в Кормиловском районе. Фото: УМВД России по Омской области

Сегодня, 22 июня, примерно в 9 утра в Кормиловском районе произошла очередная страшная авария со смертельным исходом.

По предварительным данным, 59-летний мужчина на «Ладе Гранте», ехавший по дороге Сосновка-Михайловка, в районе 20-го км не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и перевернулась на крышу. Водитель от полученных травм погиб на месте.

По факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Добавим, в последнее время произошло сразу несколько аналогичных ДТП.

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