«Ехали к папе на могилу»: В страшной аварии под Омском погибла женщина

Авария произошла в Омском районе. Фото: Госавтоинспекция по Омской области

Авария с летальным исходом случилась утром 20 июня в Омском районе.

По предварительным данным, 38-летний водитель, ехавший по трассе Омск–Тюмень, не справился с управлением. Машина вылетела на обочину и перевернулась.

В результате происшествия погибла 58-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Комментаторы в соцсетях заметили, что в аварию попало такси. Однако родственница людей, попавших в аварию, рассказала, что водитель ехал не по заказу.

– Не пользовался никто такси. Это мой брат и мама ехали к папе на могилу, – объяснила Юлия Бач.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области