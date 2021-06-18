Глава минприроды объяснил, почему публичные слушания по разделению омского дендропарка пройдут онлайн

ФОТО: Аэрокадр Фото: ВКонтакте

Неделя осталась до публичных слушаний, на котором могут решить судьбу земель дендросада. В минприроды предлагают лишить прилегающий к саду участок статуса памятника природы для создания там природного парка. Сторонники движения «Защитим дендросад» категорически против этих планов чиновников. Они уверены, что эти земли позже можно будет использовать для поддержания редких растений. Экоактивисты опасаются, что у властей есть свои скрытые планы на эти земли и после лишения их статуса памятника природы в этом месте начнется стройка.

Настораживает омичей и то, что публичные слушания пройдут не очно для них, а в режиме онлайн через программу Zoom. Сентябрьские слушания закончились скандалом: несколько десятков человек, которые пришли высказаться о будущем дендросада, просто не пустили в зал. Министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов объяснил, почему слушания 25 июня в 14.00 пройдут онлайн. Он заявил, что это не его "хотелки".

- Слушания пройдут в необычном формате - онлайн. «Почему?», - спросят многие, ведь ограничение на публичные мероприятия ослаблены в регионе, можно собираться больше трёх. Можно собираться, согласен, но не забывая о мерах предосторожности. Ковид не закончился, люди заражаются, болеют и даже умирают. Но для публичных слушаний проводимых в отношении «оценки воздействия на окружающую среду» возможен только формат удаленных слушаний, - сказал министр. - Такую поправку внесли в постановление правительства РФ №440 от 3 апреля 2020 года (приложение 16). И мы вынуждены подчинится. Мы исполнительная власть - мы исполняем уже принятые законы и прочие нормативно правовые документы. Поэтому, это не наша хотелка.

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Как зарегистрироваться на публичные слушания?

Публичные слушания по разделению Дендросада им. Гензе пройдут 25 июня 2021 года в 14:00 в режиме видеоконференцсвязи с помощью Zoom. Заявки на участие принимаются до 14:00 25 июня 2021 года включительно на электронный адрес os@mpr.omskportal.ru . В письме нужно указать свою ФИО и контактный телефон.