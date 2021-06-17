Александр Бурков поставил задачу снизить количество загрязняющих веществ вдвое

В отчете губернатор рассказал об итогах борьбы со стихийными свалками и ремонтной кампании в дорожном строительстве Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Во время выступления губернатора с отчетом о проделанной работе омского правительства в 2020 году Александр Бурков остановился на актуальных вопросах для региона. Один из них касается экологического благополучия. Он отметил, что в системе мониторинга чистоты воздуха удалось наладить взаимодействие с Росгидрометом и Росприроднадзором. Была сформирована система контроля атмосферного воздуха. Как рассказал Александр Бурков, работает 12 стационарных постов, три передвижные экологические лаборатории, а также региональный Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования. Омичи в любое время могут сообщать туда о возможных выбросах. Их количество, по словам губернатора, должно быть снижено в 2 раза.

- Но одной фиксации экологических нарушений недостаточно. Перед нами стоит серьезная задача по сокращению выбросов приоритетных загрязняющих веществ в два раза. Для этого мы вошли в состав участников эксперимента по квотированию выбросов. Сформирован перечень загрязняющих веществ, с выбросами которых наиболее часто встречаются омичи. Их нужно сокращать в первую очередь. Подготовлен список из 145 квотируемых объектов, владельцы которых обязаны снизить свои выбросы, - сказал омский губернатор.

По его мнению, на промышленных предприятиях необходимо устанавливать автоматические системы учета выбросов. Только так можно качественно контролировать деятельность производств. Кстати, такое требование федеральное законодательство предусматривает, но лишь с 2029 года. В омском правительстве сейчас приводят свои аргументы в адрес федеральных надзорных органов по снижению этих сроков.

Губернатор рассказал и о том, как власти борются со стихийными свалками. Он уверен: эту работу необходимо вести системно.

Объем средств дорожного фонда Омской области в прошлом году составил 12 млрд. рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Эти мероприятия решают стратегические задачи, эффект от которых будет виден в будущем, - отметил Александр Бурков. - В прошлом году, впервые с 2015 года, начали работу по ликвидации стихийных свалок. Общий объем вывезенного мусора составил 68 тыс. кубометров. Если представить, что весь этот мусор загрузили в железнодорожный состав, то получился бы поезд длинною в 900 вагонов.

Высказался глава региона и о дорожном строительстве. По его мнению, регион демонстрирует неплохие темпы в этой сфере. Объем средств дорожного фонда Омской области в прошлом году составил 12 млрд. рублей

- Хороших показателей мы достигли в дорожном строительстве. Ключевые показатели развития дорожного комплекса региона заметно улучшились. Нормативным требованиям сейчас соответствует 42 % дорог регионального и межмуниципального значения, а в городской агломерации – около 75 %. Еще в 2017 году этот уровень составлял соответственно 36 % и 50 %. Объем средств дорожного фонда Омской области в прошлом году составил 12 млрд. рублей, что на 19 % больше, чем в 2019 году. И почти в два раза больше, чем в 2017, - сказал омский губернатор Александр Бурков в своем отчете.