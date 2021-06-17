Александр Бурков: Омская область попала в ТОП-10 регионов по объему поддержки бизнеса Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Тема государственной поддержки бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии, стала одной из ключевых в отчете губернатора о работе омского правительства в 2020 году. Омская область поддержала курс государства на помощь предпринимателям. Более того, федеральные выплаты в регионе дополнили собственными мерами поддержки. Об этом депутатам Законодательного Собрания рассказал Александр Бурков.

По словам губернатора, самый большой удар от ограничений в прошлом году ощутил на себе малый и средний бизнес. Наиболее ощутимые потери почувствовали бизнесмены, работающие в сфере потребителей. Александр Бурков констатировал: из-за локдауна число субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось на 5%. Эта цифра могла быть гораздо больше, если бы не федеральные и региональные меры поддержки. В диалоге с бизнесом был принят антикризисный план, большинство мероприятий которого реализовано уже в первые недели апреля.

- По оценке Минэкономразвития России, Омская область вошла в топ-10 регионов, которые обеспечили максимальный охват бизнеса мерами поддержки. В частности, объем микрофинансирования вырос в три раза по сравнению с 2019 годом, объем поручительств по кредитам – вдвое, - напомнил губернатор Александр Бурков. - Кроме того, совместно с вами, уважаемые депутаты, на региональном уровне разработан и принят целый пакет налогового стимулирования бизнеса: ставки по упрощенной системе налогообложения снижены максимально, до 1% и 5%, по налогу на имущество – в два раза, стоимость патента уменьшена в десять раз. В целом объем налоговой поддержки превысил миллиард рублей.

В целом объем налоговой поддержки предпринимателей превысил миллиард рублей Фото: Алексей ОСИПОВ

Глава региона также рассказал в своем отчете, что льготы по упрощенной системе налогообложения (НСУ) и налогу на имущество были распространены на весь период с начала года, а затем продлены на 2021 год, так как мы понимали, что он также будет непростым. Поддержку получили не только отрасли, признанные пострадавшими на федеральном уровне. Мы смотрели шире и дали льготы по «упрощенке» по 38 видам деятельности. А с 2021 года добавили в этот список еще 11 видов, которые ранее работали на ЕНВД.

- Совместно с Вами, уважаемые депутаты, на региональном уровне разработан и принят целый пакет налогового стимулирования бизнеса: ставки по упрощенной системе налогообложения снижены максимально, до 1 и 5 %, по налогу на имущество – в 2 раза, стоимость патента уменьшена в 10 раз. В целом объем налоговой поддержки превысил миллиард рублей, - подчеркнул во время своего выступления Александр Бурков.