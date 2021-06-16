Волонтеры нефтепроводного предприятия провели велопробег

В мероприятии приняли участие пять команд из филиалов в Ишиме, Омске, Новосибирске, Томске и Красноярске – всего около 80 человек. Участники проехали по специально разработанным городским маршрутам протяженностью от 20 до 35 километров. Велопробег был организован при участии Совета молодых специалистов и проходило не в формате соревнований.

В рамках спортивного мероприятия волонтеры из г. Омска организовали сбор благотворительных средств для помощи семье 11-летней Даны Леоновой. У девочки диагностировано врожденное генетическое заболевание, требующее постоянного медицинского контроля. Собранные добровольцами деньги будут направлены на приобретение медикаментов и реабилитацию ребенка.

«Идея проведения корпоративного велосипедного заезда появилась в 2020 году. В этом году количество желающих принять участие в мероприятии выросло, сотрудники приходят семьями, с детьми. Этот праздник - хороший повод почувствовать себя единой сплоченной командой и ощутить причастность к общему делу», - отметил организатор пробега, заместитель председателя Совета молодых специалистов АО «Транснефть – Западная Сибирь» Олег Лукьянчиков.

Корпоративное добровольческое движение АО «Транснефть – Западная Сибирь» постоянно развивается и предлагает сотрудникам предприятия попробовать себя в различных волонтерских проектах. В минувшем году было проведено 20 добровольческих акций, в которых приняли участие более 1 тыс. человек. С начала 2021 года волонтеры АО «Транснефть - Западная Сибирь» реализовали девять проектов экологической, спортивной и социально-культурной направленности.