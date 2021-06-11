Перед концертом в честь Дня России омичам раздали ленточки с триколором Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Накануне Дня России на главной сцене региона прошел праздничный концерт «Россия – это мы!». Приглашенным на него омичам перед подходом к Концертном залу вручали ленточки с символикой государственного флага. Это служило напоминаем о приближающемся празднике. Перед омичами выступило более 200 исполнителей и различные творческие коллективы. Все номера были объединены темой России.

С одним из самых значимых государственных праздников собравшихся в зале поздравил Губернатор Омской области Александр Бурков.

Перед концертом в честь Дня России омичам раздали ленточки с триколором Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Много в мире государств и земель, но только одна у человека родная мать, и Родина у него - одна. С этими словами Константина Ушинского согласится, я думаю, большинство россиян. Что для каждого из нас Родина? Это родительский дом, где мы родились и выросли. Это семья, в которой появились на свет наши дети. Это место, где мы живем и работаем. Это страна, с которой связано наше прошлое и будущее. - сказал Александр Бурков. - В прошлом году Россия, как и все страны мира, вступила в эпоху глобальных перемен. Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что пандемия привела к тектоническим сдвигам во всех сферах жизни. Наша задача, чтобы в этой изменившейся системе мироустройства наша страна твердо и крепко могла стоять на ногах. И это зависит от нас, всех россиян, от труда каждого - врача, педагога, работника промышленности или сельского хозяйства, военнослужащего, которые формируют благосостояние и мощь нашего государства. Ваши патриотизм, ответственность, взаимовыручка и преданность традициям - залог дальнейшего развития России. Я желаю, чтобы все начинания на благо Родины были успешными, а вам и всем жителям региона - благополучия, добра и мира. С праздником, дорогие друзья!»

Поздравила омичей и мэр Омска Оксана Фадина. Она заявила, что испытывает гордость за молодежь, которая растет патриотами. Они, по ее словам понимают, 12 июня - это день Родины.

«Хоровод дружбы» на сцене Концертного зала представили вокально-хореографические коллективы Омского Дома Дружбы и национально-культурных объединений.