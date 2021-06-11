Перед днем России губернатор торжественно вручил паспорта 14-летним омичам Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области в торжественной обстановке накануне Дня России вручил паспорта 14-летним гражданам РФ. Вместе с первым в жизни документом юные омичи получили и экземпляр Конституции нашей страны. Александр Бурков поздравил ребят с важным этапом в их жизни.

- У вас волнительный день, который, надеюсь, навсегда останется в вашей памяти. Накануне одного из главных государственных праздников – Дня России – вы получаете паспорт гражданина нашей страны. Мы знаем много примеров настоящего гражданского поступка, - сказал омский губернатор. - Если говорить об омичах, вы все помните Героя Советского Союза генерала Дмитрия Михайловича Карбышева, Народного артиста нашей страны Михаила Александровича Ульянова, большого государственного деятеля Сергея Иосифовича Манякина, прославленных спортсменок Ирину Чащину, Евгению Канаеву. Имена многих достойных граждан увековечены в памятниках и мемориальных досках, в названиях улиц, школ, в литературе и искусстве и, конечно же, в воспоминаниях людей. Уверен, у каждого из вас свое понимание, кто такой гражданин. Для меня быть гражданином - значит брать ответственность за себя и за свои поступки. Не ждать, что Родина тебе что-то даст, а самому думать, чем ты можешь быть полезен для своей страны. Настоящий гражданин должен быть хозяином своей страны, а не гостем в ней.

По словам Александра Буркова, к 14 годам ребята достигли уже многого. Среди них были отличники учебы и победители различных школьных олимпиад. Он рассчитывает, что юные омичи дадут еще больше поводов гордиться ими. Губернатор пожелал школьникам верить в себя и смело идти к своим целям.

Церемония прошла в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Как отметила победительница конкурсов областного, всероссийского и международного уровней, ученица Нововаршавской гимназии Ксения Гукина, вручение паспорта - первый шаг во взрослую жизнь для всех омичей.

- Этот документ – символ гражданства, он вызывает чувство гордости за принадлежность своей стране, к земле, на который я родилась и живу. Отныне у нас будут не только права, но и ответственность за поступки и обязанности. Мы хорошо понимаем, что от нас, нашего поколения зависит дальнейшее возрождение России. И мы будем стараться, чтобы наша страна процветала, будем беречь свою Родину и приумножать ее богатство и славу, - отметила школьница Нововаршавской гимназии.