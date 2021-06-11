Соцработники помогают омским пенсионерам украшать окна и балконы флагами России. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Как рассказали в министерстве труда и социального развития Омской области, социальные работники предлагают подопечным присоединиться к Всероссийской акции "ОкнаРоссии". Она проводится накануне праздника Дня России. Обычно к 12 июня жители украшают окна и балконы плакатами с изображением флага страны. Участниками акции уже стали одиноко проживающие пенсионеры и омичи с инвалидностью.

- Наша задача – не просто помочь украсить окна. Участие в акции – это, своего рода, социальная адаптация пожилых людей, кто в силу возраста или состояния здоровья не может самостоятельно принимать участие в празднованиях Дня России. Это прежде всего общение, общее дело, позитивные эмоции. Наши получатели социальных услуг признаются, что это позволило им разнообразить однотонную жизнь, кто-то раскрыл свои творческие способности, – отметила культорганизатор комплексного центра Центрального округа Омска "Рябинушка" Галина Гончарова.