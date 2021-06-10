На восстановление после пожара омской деревни Каракуль собрали 7 миллионов

Неравнодушные люди сразу же стали передавать погорельцам необходимые вещи.

Подведены итоги сбора помощи для жителей деревни Каракуль Большереченского района. В начале мая она была почти полностью уничтожена природным пожаром. Сразу же после случившегося в деревню прилетал омский губернатор Александр Бурков. Он тогда пообещал, что сельчан в беде не оставят. Оставшимся без крова людям предоставили для размещения места в большереченской гостинице, но жители предпочли остановиться у родных. Недавно омские власти начали перечислять жителям, оставшимся без домов, компенсационные выплаты.

- Главное, что все живы и никто не погиб, всё остальное - дело наживное. Всем миром восстановим, - подчеркнул на месте пожара Александр Бурков.

В первый же день в редакции районной газеты организовали сбор вещей и оперативную доставку для погорельцев предметов первой необходимости. Люди уже получили материальную поддержку от омского правительства.

Трагедия жителей деревни объединила неравнодушных россиян со всей страны.

- На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Омской области оперативно рассмотрены все заявки от погорельцев из деревни Каракуль. По результатам принято постановление Правительства Омской области о выделении материальной помощи. Суммы выделены с учетом стоимости домов в настоящее время в сельском поселении, – сообщил министр региональной безопасности Омской области Андрей Кондин. – Так люди смогут в кратчайшие сроки решить жилищные вопросы и приобрести новые дома.

Ещё по 50 тысяч рублей выплачено по линии Минтруда Омской области. Администрация Большереченского района выделила пострадавшим по 10 тысяч рублей. Всего из резервного фонда областного бюджета жителям выплатили около двух миллионов. Трагедия в Каракуле объединила неравнодушных россиян со всей страны. За месяц на восстановление деревни Каракуль общими усилиями властей, предпринимателей, неравнодушных людей собрано 7 миллионов рублей. Этого хватит на строительство хороших домов.

Из фонда президента Татарстана погорельцам пожертвовано 3 миллиона. По словам председателя региональной автономии татар Омской области Радика Миниханова, эти средства будут распределены между пострадавшими от пожара. Руководитель городской автономии татар Омска Тамир Алимбаев перечислил миллион рублей из личных средств на нужды погорельцев.

- Мы как наследники великой российской истории и добрых традиций не только в радости, но и в горе всегда рядом,- отметил председатель Региональной автономии татар Омской области Радик Миниханов. - Та помощь, которую оказали пострадавшим из деревни Каракуль не только органы исполнительной власти, но и частные лица, на сто процентов наглядно это показывает.

К сбору помощи жителям приступил и Омский Дом Дружбы, национально-культурные объединения, молодогвардейцы «Единой России». С первых дней к акции присоединились представители Казахской региональной культурной автономии, Омского областного татарского национально-культурного центра «Иртыш», Союз армян России, Содружество узбекистанцев, Национальное содружество киргизстанцев и многие другие волонтерские организации.

Недавно омские власти начали выплачивать жителям, оставшимся без домов, компенсационные выплаты.

- Омичи проявили мощное единение и большую активность. С первого дня и на протяжении всей акции не менее полусотни горожан приходили к нам ежедневно, чтобы оказать помощь пострадавшим в Каракуле. Люди несли одежду, вещи, посуду, бытовую технику, деньги. Я могу сказать, что в итоге собрано более 2,5 тонны гуманитарной помощи, доставленной машинами погорельцам, - рассказала директор Омского Дома Дружбы Наталья Степанова.