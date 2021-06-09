Жена омского «Рембо», давшего бой четверым пьяным подросткам: Спасибо парню - спас мужа

Драка произошла в одном из дворов на проспекте Комарова. Фото: ВКонтакте

Жена омича, вступившего в схватку с четырьмя подростками, которые в 5 утра мешали всем спать, рассказала подробности драки. Она поблагодарила прохожего, растащившего драчунов. По ее словам, он буквально спас 39-летнего Андрея Б.

- Всем огромное спасибо за поддержку. Это мой муж, полицию и скорую я вызвала сразу. Четыре раза звонила в экстренную службу и просила быстрее приехать. Супругу уже на второй минуте сломали ключицу. Ему нанесли множество ушибов. Спасибо парню огромное за помощь - он просто спас мужа. Он помог мне догнать их, - рассказала супруга героя, давшего бой пьяной компании.

Омский "Рембо" получил многочисленные травмы - его выписали из больницы. Супруги намерены наказать подростков - их уже опросила полиция.

- Спасибо автору за это видео - это нам пригодится в дальнейшем, - сказала жена пострадавшего.